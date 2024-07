Omicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta rinuncia all’udienza preliminare | andrà direttamente a processo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 8 luglio 2024)ha deciso direprevista per il 15 e 18 luglio prossimi e di affrontareilin Corte d’Assise per l’di. La scelta è stata annunciata dal suo avvocato difensore, il professor Giovanni Caruso, che ha spiegato come questa decisione sia frutto di un percorso di maturazione personale riguardo al gravissimo delitto commesso e della volontà di permettere alla giustizia di procedere il più rapidamente possibile, nell’interesse di tutti. La difesa ha inoltre deciso di non richiedere una perizia psichiatrica per l’imputato, pur rimanendo aperta a eventuali valutazioni future da parte dell’Autorità Giudiziaria.