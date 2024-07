Nuovo lavoro Damato molla Ferragni | la spifferata sulla rottura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da mesi si parla del rapporto professionale tra Fabio Maria, giornalista ed esperto di comunicazione, e Chiara. Lui, a quanto pare, ha lasciato le società dellacon tanto di dimissioni. Ora su X Gabriele Parpiglia ha parlato dei nuovi dettagli del rapporto lavorativo dell'influencer e del manager. I due, infatti, sarebbero tutt'ora amici e godrebbero di ottimi rapporti. “che farà? Il suo rapporto con Chiara che non si è mai rotto”, dice Gabriele Parpiglia – “Al matrimonio della Leotta i due hanno dialogato davanti a tutti schivando foto e selfie“. Poi Parpiglia continua con un altro scoop: “a settembre aprirà un'agenzia”. Dopo aver archiviato l'esperienza alla TBS Crew, l'intraprendente giornalista pugliese - tra i più ricercati sul mercato - si sarebbe messo in moto per una nuova avventura professionale.