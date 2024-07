Nubifragio nel Comasco lago di Como invaso dai detriti Ma reggono le paratie mobili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Ildi sabato e domenica ha colpito anche il. Le più gravi conseguenze si sono concentrate nella zona di Uggiate, Ronago, Faloppio, Albiolo, Solbiate con Cagno. Ieri mattina sono stati una cinquantina gli interventi urgenti dei vigili del fuoco in poche ore, soprattutto per allagamenti., allagata Uggiate Trevano: “Mezzo metro d’acqua e fango per strada in pochi minuti” A Uggiate sono state soccorse tre persone a bordo di un’auto in panne a causa dell’improvvisa inondazione del manto stradale. Sono esondati i torrenti Faloppia e Lura allagando strade e abitazioni, e a Faloppio per l’improvviso allagamento della sede stradale un’abitazione è rimasta isolata, anche se non si è reso necessario evacuarla.