Nessuna adesione di Caserta Decide a patti di maggioranza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. Il recente dibattito politico in città è stato centrato sulle questioni giudiziarie che hanno scosso l’Amministrazione. L’inizio e la fine delle misure cautelari a carico di importanti membri della giunta e della macchina amministrativa comunale, non spostano di una virgola la valutazione che diamo della seconda esperienza amministrativa del Sindaco Marino. Propostosi al ballottaggio come alternativa al centrodestra a trazione leghista, ha convogliato su di sé un voto dalla doppia natura. Quello per definizione progressista e quello di chi non avrebbe mai voluto un sindaco del partito della secessione e che dell’antimeridionalismo ha fatto una battaglia fondante fin dalle sue origini.