NASpI luglio 2024 calendario pagamenti e novità AGGIORNAMENTO 8 LUGLIO

(Di lunedì 8 luglio 2024)) La, o Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, rappresenta uno dei principali strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro in modo involontario. Questa indennità di disoccupazione è fondamentale per garantire una continuità economica e un supporto nella ricerca di una nuova occupazione. Con l’arrivo di, è essenziale essere aggiornati sulle date di pagamento e sulle eventualiriguardanti la, per evitare disguidi e assicurarsi di ricevere tempestivamente i propri benefici. In questo articolo, esploreremo ildeiper il mese di, i requisiti necessari per accedere a questo sussidio e forniremo consigli utili su come verificare la propria situazione tramite i servizi online dell’INPS.