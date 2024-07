Napoli Osimhen…E intanto Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ile la questione legata a Victor Osimhen: sembra che il PSG Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Luis Enrique, del resto, ha bisogno di gol, tanti, per rimpiazzare Mbappé. I due centravanti in rosa, Gonçalo Ramos e Kolo Muani, non lo convincono del tutto”. ‘Lucho’ deluso soprattutto da “A cominciare dal francese, che Lucho vuole mettere alla porta, deluso da una stagione che l’attaccante di Bondy, prelevato per 95 milioni un anno fa dall’Eintracht Francoforte, ha chiuso con la miseria di 8 gol all’attivo”. Per Osi e per il“Il Psg quindi, per Osi e per il, torna di incredibile attualità, è un’opzione concreta anche per sbloccare la situazione centravanti, aspettando il 17 luglio, giorno in cui si apre il mercato in Arabia Saudita, dove c’è sempre l’Al Ahli interessato al nigeriano.