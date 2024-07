Nancy Brilli e la lotta con l’insonnia | Il mio desiderio più grande è dormire 8 ore

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – “Il miopiù? Fare un sonno ristoratore di 8 ore”. Per, con una lunga storia di insonnia alle spalle, cominciata già a 18 anni, una ‘bella dormita’ sarebbe un vero e proprio regalo, ma – spiega l’attrice all’Adnkronos Salute – “riesco a, di seguito, non più di 2 ore. E il periodo estivo è il peggiore perché il caldo rende tutto più faticoso”, racconta l’attrice che con il suo vissuto ha un posto d’onore nella schiera degli italiani che in questa stagione hanno un difficile rapporto con Morfeo. L’unica cosa positiva di questo momento “è che sto girando un film di notte. E mentre gli altri ingollano 50 caffè per non addormentarsi – sorride – io sono sveglissima, sono un bijou”. La contabilità delle notti passate in bianco “è consistente”, prosegue.