Musetti ai quarti di Wimbledon battuto Perricard

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (askanews) – Lorenzonon si ferma più. Il carrarino è per la prima volta in carriera aidi uno Slam grazie alla vittoria in quattro set su Giovanni Mpetshi: 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 il punteggio finale in poco più di due ore di gioco. Una partita semplicemente perfetta diche ha alzato esponenzialmente il livello del suo tennis, giocando benissimo dopo aver perso il primo parziale. Qualità nei colpi, ma anche uno straordinario rendimento al servizio con l’80% di punti con la prima e l’84% di punti con la seconda. Ora il quarto da finale, da giocare mercoledì sul Campo Centrale contro Zverev o Fritz “Ho sognato un momento così da quando ero bambino. Ho il supporto di una splendida famiglia che mi ha spinto a inseguire il mio sogno.