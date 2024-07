Mille chilometri a piedi con solo uno zaino simbolo di fatica e scoperta interiore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Siamoe portatori di. Viviamo per caricarne uno e svuotarne un altro. Lo teniamo in spalla ma ci siamo anche dentro. Chi ha viaggiato con unoconosce il livello di amore e odio ch Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.