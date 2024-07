Milei | ' In Venezuela c' è una dittatura sanguinaria'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Non c'è più un solo governo sensato nel mondo che non riconosca che inc'è una". Lo ha affermato il presidente argentino Javier, in un lungo discorso al forum di destra Cpac, in Brasile, in cui ha attaccato a 360 gradi il socialismo della regione, senza tuttavia citare mai per nome il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che nei giorni scorsi aveva definito "dinosauro idiota".ha tuttavia parlato di una "persecuzione giudiziaria" contro l'ex presidente di destra Jair Bolsonaro e di "aberrazioni in materia di libertà e censura", cose "che sembrano lontane o astratte, però tutti vedono quello che purtroppo inizia ad accadere oggi in Brasile". "Guardate la persecuzione giudiziaria di Jair Bolsonaro in Brasile, e guardate cosa sta succedendo in Bolivia: sono pronti a inscenare un finto colpo di stato per guadagnare qualche punto in più alle elezioni", ha evidenziato il capo di Stato argentino, definendo Cuba e Nicaragua "altre dittature assassine della regione", e indicando "il socialismo" come "un'ideologia che va direttamente contro la natura umana", che "conduce necessariamente alla schiavitù o alla morte".