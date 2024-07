Meloni sente Netanyahu | Un cessate il fuoco al più presto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 8 luglio 2024) ROMA – La premier Giorgia“ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro di Israele, Benjaminper fare il punto sulla situazione a Gaza e nella regione. Nel riconoscere il diritto all’autodifesa dello Stato di Israele, il Presidenteha auspicato che si giunga al piùa unilsostenibile e al rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas in linea con la Risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza ONU e con l’azione di mediazione americana”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. La conversazione telefonica fra, viene spiegato, ha “fatto emergere la comune valutazione circa la necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria per la popolazione civile di Gaza e di evitare un incremento delle tensioni lungo il confine tra Israele e Libano, dove l’Italia è in prima linea per la stabilità dell’area attraverso la sua partecipazione alla missione Unifil”.