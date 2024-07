Martina Franca | Compà Stasera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Di seguito il comunicato: La musica che unisce, che emoziona e che fa vibrare le corde dell’anima, si prepara a risuonare per la prima volta, in esclusiva, a(TA). L’8 luglio alle 21.30 in Piazza XX Settembre, con il patrocinio del Comune di, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo e dell’Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale, arriva “– L’unione fa la banda”, prima edizione di un festival unico nel suo genere ideato e diretto dal cantautore pugliese Renzo Rubino. Un evento imperdibile ad ingresso gratuito che celebrerà la forza aggregativa della musica e la bellezza della tradizione bandistica pugliese. Sul palco insieme alla Banda della Città didi recente proclamazione, alcuni dei nomi più rilevanti della musica italiana contemporanea: Chiara Galiazzo, Diodato, Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Motta, Michele Bravi, Roy Paci e Venerus che si avvicenderanno durante la serata, proponendo i loro brani più amati riarrangiati in chiave bandistica.