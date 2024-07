Mario Hermoso si allontana dal Napoli e si avvicina all’Inter | si tratta con l’agente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Inter sarebbe in vantaggio sulsulla possibilità di portare il difensoretra le fila nerazzurre. NOTIZIE MERCATOsembra destinato a vestire la maglia dell’Inter, con letive che si intensificano tra il club nerazzurro e l’entourage del difensore spagnolo. Secondo fonti vicine al dossier, l’Inter ha preso il sopravvento rispetto alnelle discussioni riguardanti clausole contrattuali e commissioni agli agenti. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha riportato attraverso i suoi canali social che “l’Inter è in costante dialogo con l’entourage diper finalizzare i dettagli del trasferimento. Al momento, sembra che i nerazzurri siano in pole position rispetto al”. Questo potrebbe significare che il difensore spagnolo potrebbe non finire al club campano, che nel frattempo sembra orientato verso l’ufficializzazione dell’arrivo di Alessandro Buongiorno nelle prossime ore.