Lui ubriaco lei l’aveva in braccio | indagati mamma e papà della piccola Aurora

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di lunedì 8 luglio 2024) Questo articolo Lui, leiinè stato pubblicato su Diretta Sicilia Sonodalla procura per omicidio stradale sia Rosario Brusa di 40 anni che la moglie per la mortelorofigliadi 3 anni. L’incidente in cui ha perso la vita (Monrealelive.it) .