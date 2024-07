LIVE Musetti-Mpetshi Perricard Wimbledon 2024 in DIRETTA | dalle 12 00 caccia ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (3° MATCH14.30) Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ottavo diditra Lorenzoed il francese Giovanni. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di poche settimane dalla sfida sull’erba di Stoccarda in cui l’azzurro si impose aggiudicandosi per 11-9 due lottatissimi tiebreak. Il vincente dell’incontro troverà aiuno tra l’americano Taylor Fritz ed il tedesco Alexander Zverev., ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei. Il toscano ha raccolto brillantemente prima la seminell’ATP 250 di Stoccarda, poi lanel prestigioso ATP 500 del Queen’s in quel di Londra.