LIVE – Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 6-3 3-2 ottavi di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididi(erba). Entrambi sono reduci da due vittorie in quattro set. Il carrarino, 25ª forza del seeding, ha sconfitto il sorprendente argentino Francisco Comesana mentre il lucky loser transalpino ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori. I due quest’anno hanno già incrociato la racchetta nella prima metà di giugno. In quella circostanza erano i sedicesimi sul verde di Stoccarda, conche riuscì a portare a casa il match in due rocamboleschi tie-break. Anche in quest’occasione sarà l’azzurro leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’allievo di coach Simone Tartarini c’è il primo quarto didella carriera in un Major, dove eventualmente avrebbe uno tra il californiano Taylor Fritz oppure il tedesco Alexander Zverev, finalista in carica del Roland Garros.