LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Magalhaes e Missiaggia in testa a 60 km dal traguardo il gruppo lascia fare

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 50 km al. 13.07stanno andando comunque piuttosto forte. Le due battistrada mantengono una media di quasi 42 km/h. 13.04 Ilviaggia con un’andatura da passeggio. Divario che sale a 6? dalla vetta della corsa. 13.01 Sale a quasi 5’30” il vantaggio delle due battistrada. Inizia a diventare un gap quasi incolmabile se ilnon dovesse cambiare marcia in fretta. 13.00 Meno di 60 km al. 12.59 Ecco un’immagine del duo di. The breakaway has now more than 3 mins on the peloton, the Brazilian legend @totahas a 2:32 gap from the race leader: virtual Maglia Rosa! Con la fuga a oltre 3 minuti di vantaggio, Magalhães è Maglia Rosa virtuale #dItaliaWomen #WonderfulWomen@BikeBlz pic.