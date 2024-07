LIVE Djokovic-Rune 6-3 3-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | serve prima il danese nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltra seconda 40-A Attanagliato ilnello scambio da fondo. Ancora il rovescio a tradire. 40-40 Gran seconda in kick, dritto inside in vincente. Da campione annulla la palla break. 30-40 Lungo il rovescio di. Palla break che può valere il match in favore di. 40-40 In rete stavolta la smorzata del. Attenzione. 40-30 Para la risposta, mette in rete il dritto. 40-15vincente. 30-15 ACE (3°). Sale illlo del match! 15-15 Incredibile volèe dorsale all’incrocio delle righe del serbo. Smorzata ben giocata e clamoroso pallonetto di, non è bastata. 15-0 Dritto in recupero in rete di, ottima seconda die dritto in spinta. 3-3 Di poco lungo il rovescio difensivo di