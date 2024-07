LIVE – Djokovic-Rune 0-0 ottavi di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididi(erba). Il sette volte vincitore del torneo non è in ottime condizioni fisiche e al terzo turno ha lasciato un set per strada anche contro il bombardiere australiano Alexei Popyrin. Adesso si alza l’asticella contro l’esuberante danese, numero 15 del mondo, sopravvissuto al francese Quentin Halys, sconfitto al quinto e decisivo parziale dopo una cruenta lotta di più di tre ore. Tra i due giocatori si tratta del sesto precedente della carriera, conche si trova in vantaggio per 3-2 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Per il serbo si tratta di un testa a testa molto importante e da non fallire.