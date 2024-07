L’infiammazione prima dei 30 anni può aumentare il rischio di demenza | quali abitudini evitare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2024) Uno studio dell'Università di San Francisco ha osservato come livelli elevati di infiammazione in giovane età, già a partire dai 20, possono compromettere la funzione cognitiva, aumentando ildi. Per questo motivo, eliminando i fattori che causano infiammazione, come obesità, fumo e stress, si può rallentare il processo di declino cognitivo. .