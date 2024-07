Legge 104 articolo 3 comma 1 | cosa comporta I diritti dei disabili non gravi

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 8 luglio 2024) La104 rappresenta la normativa di riferimento per idelle persone contà.I principali beneficiari delle disposizioni normative sono i soggetti qualificati all’3, di recente modificato dal Decretotà (D.lgs. 3 maggio 2024 numero 62), come1) econ handicap grave (3).I primi vengono individuati in coloro che presentano “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”. Nella formulazione ante Decretotà l’3,1, stabiliva che è persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.