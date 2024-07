Lazio un club piomba su Immobile | c’è l’offerta

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unsi è fatto avanti per il centravanti dellaCiro: il giocatore ha chiesto un confronto con il presidente Claudio Lotito. Laè una delle società italiane più attive sul mercato. Già quattro i colpi in entrata chiusi dalla dirigenza biancoceleste che sta lavorando anche per l’arrivo di altri rinforzi alla Questo articolo, unsu: c’èè stato pubblicato prima Sportnews.eu. .