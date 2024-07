Latina Acqualatina bollette in aumento | duro affondo dell’associazioni dei consumatori

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 8 luglio 2024)– La parte politica e, dunque la politica, faccia chiarezza con se stessa sulla proposta di Acquadi aumentare la tariffa idrica per i prossimi tre anni per oltre il 14% applicandovi il nuovo parametro di calcolo imposto dall’Arera e per la necessità dell’ente gestore di imporre questo ritocco per contribuire a finanziare i L'articolo/ AcquaindeiTemporeale Quotidiano. .