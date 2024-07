La vittoria riformista in Iran alimenta l’illusione che possa davvero cambiare qualcosa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per alcuni una flebile speranza di cambiamento, per altri un manifesto inganno del regime. Senza dubbio una pedina che fa il gioco dell’Ayatollah Ali Khamenei. IlMassoud Pezeshkian, sessantanove anni di professione cardiochirurgo, è il nuovo presidente della Repubblica Islamica dell’. Secondo i dati forniti dal governo, al ballottaggio elettorale di venerdì 5 luglio il candidato proposto dal Reform Front ha ottenuto il 53,3 per cento dei consensi, pari a circa 16,3 milioni di voti, contro il quarantaquattro per cento del competitor, che ha invece accumulato 13,5 milioni di schede. Sempre stando alle stime ufficiali, gliiani aventi diritto di voto che si sono recati alle urne per il secondo turno di elezioni sono stati circa il cinquanta per cento (più o meno trenta milioni di persone), una quota in rialzo rispetto al quaranta per cento della prima tornata elettorale, indetta per venerdì 28 giugno, che ha segnato un record negativo di affluenza dalla nascita della Repubblica Islamica.