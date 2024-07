La triste vicenda del rottweiler ucciso come spunto per lanciare un appello a chiunque lasci in affidamento un cane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – L’assessore alla tutela degli animali Giovanna Carlettini: “ladelperuninun” “Lagiudiziaria seguita all’efferata uccisione dello scorso novembre è giunta alla conclusione con la sentenza del tribunale nei confronti dell’autore del gesto. Al di là del messaggio che intendo reiterare verso chi adotta un, ovvero che la generosità va sostenuta con senso di responsabilità visto l’impegno che comporta, credo che un secondovada fatto nei confronti dei canili che cedono i propri animali a una persona o a una famiglia. Il soggetto in questione,risulta leggendo le cronache, aveva preso ilesattamente poche ore prima di ucciderlo: per cui confido che qualunque struttura si muova con la giusta cautela, verificando per lo meno la sussistenza di quella consapevolezza da me citata, propedeutica a creare un corretto rapporto tra uomo e animale e un affetto reciproco”.