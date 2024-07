La content creator Michelle Comi | “Cerco qualcuno che mi inviti in vacanza Non ne ho mai pagata una”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2024)con un profilo OnlyFans, ha lasciato su Instagram un insolito appello: "Luglio sono libera. Sevuole invitarmi in". Tra i requisiti hotel a cinque stelle, villa con piscina e almeno due settimane. Per il momento ha ricevuto qualche proposta, che però non l'ha soddisfatta: "Non ho mai pagato in tutta la mia vita una". .