Italia terremoto nella notte | magnitudo 3 6

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una scossa didi3.6 è stata registrata alle 4:51 nel sudovest della Calabria, in provincia di Reggio. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 58 chilometri di profondità ed epicentro cinque chilometri a sudovest del comune di Rizziconi. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo3.6 proviene da The Social Post. .