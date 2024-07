Intesa Sanpaolo 10 miliardi di nuovo credito per il turismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)presenterà domani a Giardini Naxos, nel Messinese, le nuove misure dedicate allo sviluppo dell'industria turistica, vitale per l'economia italiana e meridionale, per affiancare la crescita delle imprese del settore e cogliere le opportunità previste da Pnrr e iniziative ministeriali. La prima banca italiana rinnova il proprio impegno per ilcon 10di euro di, di cui 3destinati alle aziende del Mezzogiorno, che si aggiungono a circa 9di liquidità già erogati al comparto dal 2020. Questointervento a favore delle imprese turistiche si inserisce tra le leve previste nel programma "Il tuo futuro è la nostra impresa" della divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, che destina 120di euro fino al 2026 per gli investimenti delle aziende italiane e dedica un sostegno specifico ale all'Agribusiness, settori strategici per l'economia del Paese.