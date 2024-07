Inter un difensore sull’agenda nerazzurra | c’è da battere una folta concorrenza

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un nuovo nome è stato accostato all’che sta cercando unper la rosa di mister Simone Inzaghi: ci sarà dala. L’potrebbe aver cambiato le sue priorità per quanto riguarda il mercato in entrata. I nerazzurri sarebbero, difatti, alla ricerca di un nuovo volto per il reparto arretrato della rosa Questo articolo, un: c’è daunaè stato pubblicato prima Sportnews.eu. .