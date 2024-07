Inter Primavera il programma del ritiro e amichevoli | date e orari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si avvicina a grandi passi l’inizio della nuova stagione anche per l’del nuovo allenatore Andrea Zanchetta. Sarà un precampionato ricco di appuntamenti per l’under 20. Ecco tutte lee glidellee le informazioni utili. INIZIO– I ragazzi delladell’si raduneranno al KONAMI Youth Development Centre come la prima squadra, sabato 13 luglio: “La prima fase della preseason si svolgeràamente a Milano, concludendosi con una partita amichevole contro il Sunderland venerdì 19 luglio alle 17:30. In seguito l’si trasferirà in Valle d’Aosta per una settimana dia Saint Vincent, intra il 20 e il 27 luglio. Nel corso delvaldostano i ragazzi di Zanchetta scenderanno in campo per altri due match: il 23 luglio alle 18:00 l’affronterà la Rappresentativa Locale Social Football Academy, mentre sabato 27 l’under 20 giocherà contro il Lugano alle ore 17:30 prima di fare rientro a Milano.