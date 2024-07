Incidente Stradale ad Acquasanta Terme | Auto si Ribalta Ferito Trasportato in Eliambulanza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Teramo - Gravenella mattina di sabato ad, nella frazione di San Martino (Ascoli Piceno). Un’con due persone a bordo si èta per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno estratto uno dei passeggeri rimastodall’abitacolo. I sanitari del 118, dopo aver stabilizzato il, lo hannoinall'ospedale Mazzini di Teramo per le cure necessarie. leggi tutto .