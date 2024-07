Imprese Sangalli Confcommercio | Da soli non si va da nessuna parte

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il presidente diall’assemblea Unioncamere: "Le Camere di commercio sono istituzioni create per mettere insieme" “Da, lo diciamo sempre, non si va da. Le Camere di commercio sono istituzioni create per mettere insieme. Nella governance delle Camere si incontrano infatti le ragioni delle diverse associazioni di categoria. Nellecipazioni delle Camere .