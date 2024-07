Imprese | gestione dei rischi climatici Sace in partnership per polizze dedicate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – È stata siglato l?accordo trae Bnl Bnp Paribas, incon One Underwriting, Agenzia del Gruppo Aon, per un?esclusiva di distribuzione del prodotto ?Protezioneo Clima? per il canale bancassurance dell?Istituto di credito. Nell?ambito della– si legge in una nota –interviene attraverso il nuovo strumento ?Protezioneo Clima?, rivolto a tutte leper rispondere all?esigenza di assicurazione contro i danni derivanti dagli eventi catastrofali, non più trascurabili, di fronte alla crescente esposizione a fenomeni geologici e ambientali estremi sempre più frequenti. ”La sfida ai danni che i cambiamentiportano a persone, edifici e attività produttive parte da iniziative di sistema come questa – ha sottolineato Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer di Bnl Bnp Paribas- Per il mondo produttivo del nostro Paese è di fondamentale importanza avere la possibilità di accedere a validi strumenti di protezione preventiva, specie in un territorio come il nostro che, per morfologia e clima, risulta sempre più spesso esposto a variabili dagli effetti incerti.