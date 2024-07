Il turismo è una sfida per tutto il territorio

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di lunedì 8 luglio 2024) ITALIA. Dai primi dati del 2024 arriva la conferma che la Capitale della cultura in tandem con Brescia ha prodotto effetti molto interessanti per ila Bergamo, con un aumento dei pernottamenti che sfiora il 20% nei primi 5 mesi e proiezioni per i prossimi decisamente in crescita.