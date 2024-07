Il protagonista della nuova serie francese odia la violenza è ecologista non possiede un telefono cellulare Insomma promette bene

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo aver dato il via alle repliche de L’Ispettore Coliandro 8, Rai 2 propone le avventure di un altro poliziotto sui generis. È Panda,dell’omonimatv in onda stasera alle 21.20 con la prima puntata. La fictionha debuttato lo scorso autunno, prima in Belgio e poi in Francia, e ora arriva anche in Italia.tv e film da vedere a luglio su Netflix: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › I film e leNetflix da vedere a luglio 2024.