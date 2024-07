Il Mengo al centro del villaggio Pronta la cittadella del Festival Da domani musica centro blindato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Angela Baldi AREZZO Il conto alla rovescia è finito. Sbarcamartedì al parco del Prato la 20esima edizione diMusic Fest. E per festeggiare il compleanno a cifra tonda il patron delPacozzi, ha deciso di regalare alla città 5 serate dino stop tutte ad ingresso libero. Appuntamento dal 9 al 13 luglio dalle 18 a notte fonda con un cast in cui i giovani emergenti passeranno il testimone ad artisti di fama internazionale. Non soloperò, tornano anche la sezione di incontri diCult dal 10 al 13 luglio alle 18 da Sugar e le proiezioni diCinema all’Eden. Blindatissima dala città alta con via Ricasoli chiusa al traffico dalle 17, anche se verrà garantito l’accesso ai residenti. Intorno al grande palco del Prato l’area mercatino con 40 banchini e 12 food truck.