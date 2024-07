Il Gladiatore 2 | il poster del film oggi domani il trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nella giornata diParamount Pictures rilascerà ilufficiale di Il2, il nuovodiretto da Ridley Scott. Dopo le prime immagini rilasciate in esclusiva per Vanity Fair (le trovate a questo nostro indirizzo), quest’è apparso in rete ilufficiale, ma anche la promessa del lancio ufficiale del primo(lo troverete sulle nostre pagine appena disponibile). Il2 è stato diretto da Ridley Scott, regista del primo iconicodatata 2000 vincitore di 5 premi Oscar, tra cui quello del Miglior. Scott produce anche, insieme al presidente di Scott Free “Michael Pruss“, ed a Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha scritto la sceneggiatura. Nel cast Paul Mescal vestirà i panni di Lucio, figlio di Lucilla in Il, spazio anche per Joseph Quinn, nel ruolo dell’imperatore Caracalla, Connie Nielsen, che riprenderà il ruolo di Lucilla, Denzel Washington, Derek Jacobi ancora nel ruolo di Cracco, May Calamawy, Fred Hechinger, Djimon Honsou, Lior Raz, Peter Mensah, Pedro Pascal, Matt Lucas.