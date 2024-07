Il futuro degli Apple Watch | Series 10 e Watch Ultra 3

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – Gli appassionatipotrebbero presto assistere all'introduzione di grandi novità con la prossima generazione di smartdella Mela, prevista per il debutto a ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni dell'analista Mark Gurman nella sua newsletter "Power On" per Bloomberg, l'10 potrebbe adottare lo stesso schermo da 49mm del modello .