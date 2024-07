Il fidanzato tenta di strozzarla lei lo accoltella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lui in ospedale, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, lei con numerosi lividi sul corpo e denunciata per lesioni gravi. Epilogo di una lite in un appartamento di Brescia tra due fidanzati bresciani, lui 33enne operaio e lei, un anno più giovane, dipendente delle Poste, che sabato notte erano a casa della donna. Ad avere la peggio è stato l’uomo trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento dopo aver ricevuto una coltellata all’addome con un coltello da cucina. "Mi sono difesa" ha raccontato la ragazza quando sono arrivati forze dell’ordine e operatori del 118. Lo ha ripetuto anche al pm di turno, Carlo Pappalardo, che l’ha interrogata e che al termine ha deciso di non chiedere misure cautelari. La 32enne ha dichiarato di essersi difesa da untivo didel compagno, che più volte l’aveva picchiata nel corso di una relazione che va avanti da tempo.