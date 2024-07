Il caso La Russa junior la Procura chiede una proroga per svolgere ulteriori indagini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladi Milano ha chiesto unadell’inchiesta su Leonardo Apache Lae l’amico dj Tommaso Gilardoni in seguito alla denuncia del luglio scorso di una ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato. Nelle ultime settimane inquirenti e investigatori hanno sentito di nuovo una serie di testimoni per approfondimenti sulla serata tra il 18 e il 19 maggio 2023 all’Apophis Club, dove la presunta vittima e Lasi sono incontrati. Stando alla versione della ragazza, quella sera l’ex compagno di scuola le avrebbe offerto un paio di cocktail, dopo i quali lei avrebbe avuto un "black out" fino alla mattina dopo quando si sarebbe risvegliata "confusa", nel letto di Apache, senza ricordare di aver avuto rapporti con entrambi.