Il caso delle molestie al Pride spiega la crisi del giornalismo italiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Nel mondo delspesso e volentieri gli addetti ai lavori si arrovellano sulla famigeratadell’editoria e sulle possibili soluzioni per arrestare l’inesorabile declino che investe tutto il settore, in primis quello della carta stampata. Dibattiti, festival, tavoli tematici e pensose articolesse si moltiplicano nel disperato tentativo di elaborare proposte utili a tenere in piedi una baracca che senza sovvenzioni statali sarebbe già crollata da un pezzo. Personalmente, non so quale possa essere la ricetta giusta per rilanciare ile i sempre più illeggibili quotidiani: credo però di essermi fatto una certa idea sulle cause che determinano la fuga dei lettori e sulle dinamiche tossiche che avvelenano il racconto dei fatti.