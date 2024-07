Gli affari sulla pelle dei bimbi Solo qui 10 vaccini obbligatori

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 8 luglio 2024) In 15 Paesi europei ci si limita alla raccomandazione. Negli altri l’imposizione di legge riguarda la prevenzione di poche malattie: sono tutte nazioni governate da no vax? Chiaro che no. Ma in Italia è vietato anche parlarne. .