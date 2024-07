Gli 11 migliori spumanti Franciacorta Rosé scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laè una zona collinare affacciata sulle sponde del Lago d’Iseo, in Lombardia, in un’area di circa 200 chilometri quadrati che comprende 19 comuni della provincia di Brescia, meta ideale per vacanze brevi o lunghe. L’origine morenica dona ai terreni di quest’area una straordinaria ricchezza minerale, che unita all’eterogeneità dei suoli, costituisce l’elemento distintivo di una viticoltura di qualità. Il nomeidentifica un vino prodotto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia. Oggi le etichette riportano solo la denominazione, unico termine che definisce il vino, il metodo di produzione e il territorio. È il metodoa garantire ancora oggi la qualità di ogni singola bottiglia. Norme rigide e scrupolose per ottenere vini di assoluta qualità: impiego esclusivamente di vitigni nobili, raccolta a mano, rifermentazione naturale in bottiglia e successiva lenta maturazione e affinamento sui lieviti, non inferiore ai 18 mesi, 30 per i Millesimati e ben 60 mesi per le Riserve.