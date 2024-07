Giovani italiani | uno su tre pronto a lasciare l’Italia

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da quanto emerso da un recente sondaggio condotto da Ipsos per la fondazione Barletta, una gran fetta deiè pronta ail Bel Paese per avere un futuro. Secondo sempre a quanto risultato da questa indagine, la generazione più fortunata sarebbe quella dei cosiddetti “boomer”.PRONTI A– Da come L'articolo: uno su tre