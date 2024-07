Giochi di Parole puntata 7 | Beati i primi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) La prima volta non si scorda mai, neanche aiOlimpici. Il fornaio greco Corebo è il primo vincitore attestato, l’americano James Connolly lasciò Harvard per prendersi il primo oro deimoderni, la britannica Charlotte Cooper fu la prima donna a salire sul gradino più alto del podio, nonostante la sordità. E l’acquaiolo ellenico Spiridon Louis battè tutti nella prima Maratona della storia, una gara voluta a tavolino dal barone De Coubertin: un miliardario gli offrì la figlia in moglie come premio per la vittoria. s .