Gioca 9 euro al Lotto e ne vince 45mila | gioia a Solofra

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo weekend ha visto sugli scudi la Campania. Nella regione sono infatti finite le più alte vincite sia alsia al 10e. Nel concorso di venerdì, ad Anacapri, con unata di 5, è stato vinto il terno 46-71-72 sulla ruota Nazionale che ha permesso di riscuotere un premio di 22.500. Nella stessa estrazione è stato centrato anche un terno da 11.875a Napoli con i numeri 9-10-67ti proprio sulla ruota partenopea. Sempre venerdì, la vincita più alta al 10eè stata ottenuta a, in provincia di Avellino, dove un fortunato appassionato, con unata di 9si è portato a casa 45.000. Riporta l’Agenzia Agimeg. E sabato c’è stato il bis. A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, lata dei numeri 71-77-88-90 su tutte le ruote ha permesso ad un appassionato di mettersi in tasca 25.