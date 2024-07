Giacomo Bozzoli è stato riconosciuto da una receptionist dell’hotel di Marbella | resta in piedi l’ipotesi depistaggio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il documento di, in fuga da oltre una settimana dopo esserecondannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio, sarebberegistrato alla reception di una struttura a quattro stelle di(Spagna) il giorno prima del verdetto della Cassazione, lo scorso 30 giugno. .