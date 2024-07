Gettano gattino dal ponte e si filmano incastrati dal video social | denunciati 14enne e 17enne a Lanusei

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2024) I due minori sono stati identificati proprio grazie a quelin cui unviene gettato giù da un, che aveva fatto il giro del web scatenando l’indignazione di tutti. Per loro è scatta la denuncia per maltrattamento di animali alla Procura per i minorenni di Cagliari. .