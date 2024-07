Fuochi d’artificio per Nargi sindaco denunciato quarantaquattrenne di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di attività investigativa condotta dai poliziotti della Digos della Questura di, veniva accertata l’identità dell’autore dell’accensione deie delle esplosioni avvenute il 24 giugno scorso in via Scandone e in Piazza Libertà in occasione dei festeggiamenti per la vittoria elettorale della candidata alla carica diLaura. Le attività svolte hanno permesso di identificare undigià noto alle Forze dell’Ordine. Al termine degli accertamenti il predetto, pertanto, venivain stato di libertà per il reato di cui all’art. 703 c.p. – accensioni ed esplosioni pericolose – e quant’altro ravvisabile da parte dell’Autorità Giudiziaria di