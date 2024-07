Francia | Gozi ' Macron non era un matto anche in Italia spazio evidente per i centristi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "ha dimostrato di non essere un, come era stato descritto a Roma e in altre capitali". Sandro, eurodeputato di Ensemble e segretario del Partito democratico europeo, ha pochi dubbi: "Il voto in Francia ha un valore positivo", dice all'Adnkronos: "è riuscito a innescare un risveglio democratico che abbiamo visto con la larghissima partecipazione dei francesi. La domanda era, vogliono i francesi dare una maggioranza assoluta alla sinistra o alla destra? Questa era la questione uscita dalle europee e la risposta è stata, nettamente, no, non vogliamo". Per, però, "c'è una seconda, potenziale, vittoria di. E' dal 2022 che in Francia non c'è una maggioranza assoluta,non aveva mai trovato delle forze politiche, né a destra né a sinistra, disposte a lavorare insieme per dare risposte concrete ai francesi.